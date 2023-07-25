يلماز: اعتمادنا على الخارج في الدفاع تراجع إلى 20 بالمئة

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، الثلاثاء، إن تركيا كانت تعتمد على الخارج في تأمين منتجاتها الدفاعية بمعدل 80 بالمئة قبل 20 عاماً، وأن الرقم تراجع اليوم إلى 20 بالمئة.

وأوضح يلماز في كلمة له خلال مراسم افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "IDEF"، أن تركيا بقيادة الرئيس أردوغان، حققت ثورة حقيقية في مجال الصناعات الدفاعية، وأن شعارها اليوم هو عدم شراء أي منتج يمكن صنعه محليا.

وأضاف أن تركيا كانت تنفذ مشاريع الصناعات الدفاعية بميزانية تقارب 5.5 مليارات دولار في 2002، وأن الرقم ارتفع إلى 90 مليار دولار حاليا.

وذكر أن الصناعات الدفاعية أصبحت اليوم من أكبر القطاعات مساهمة في الاقتصاد التركي، حيث يضم قرابة 3000 شركة يعمل فيها أكثر من 80 ألف موظف.

وأكد أن حصة قطاع الصناعات الدفاعية في السوق العالمية تزداد يوما بعد يوم، مشيرا إلى أن حجم الصادرات في النصف الأول من العام الجاري بلغ 2.4 مليار دولار.

وتوقع نائب الرئيس التركي أن يرتفع حجم الصادرات الدفاعية إلى 6 مليارات دولار نهاية عام 2023.

وشارك الرئيس رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، بافتتاح المعرض بكلمة مسجلة قال فيها: إن تركيا تولي صناعتها الدفاعية أهمية كبيرة، رغم التحديات والحظر غير الرسمي.

وأضاف أردوغان أن "صناعاتنا الدفاعية تكتب قصة نجاح يراقبها العالم بانبهار مدرعاتنا وصواريخنا وراداراتنا وأنظمتنا الدفاعية أثبتت نجاحها بميادين القتال".

وصباح الثلاثاء، انطلقت الدورة الـ16 لمعرض "IDEF" المتخصص في الصناعات الدفاعية، المقام في مركز "توياب" للمعارض والمؤتمرات بمدينة إسطنبول، ويستمر حتى 28 يوليو/ تموز الجاري.

ويهدف المعرض إلى فتح آفاق التعاون بين مختلف الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية.