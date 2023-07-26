الرئيس التركي يبحث مع وزير الخارجية الصيني العلاقات الثنائية

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، وزير الخارجية الصيني وانغ يي في العاصمة أنقرة ، وبحث معه العلاقات بين البلدين بكافة جوانبها.

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن أردوغان ناقش مع وانغ يي، تنشيط آليات الحوار والتشاور بشكل أكثر فعالية بين البلدين مثل "لجنة التعاون بين حكومتي البلدين، وآلية التشاور لوزراء الخارجية، والمشاورات القنصلية، واللجنة الاقتصادية المشتركة".

وأكد أردوغان على ضرورة تسريع الجهود المبذولة لتنسيق مبادرة الحزام والطريق الصينية ومبادرة الممر الأوسط التركية، مشيراً إلى أنهم يرغبون بعقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل رفيعة المستوى التي تم إنشاؤها لهذا الغرض.

و"الممر الأوسط" هو البديل للممر الشمالي الرابط بين الصين وأوروبا، ويعبر من تركيا إلى منطقة القوقاز، ومنها يعبر بحر قزوين إلى تركمانستان وكازاخستان وصولاً إلى الصين.

وأضاف البيان "أنه تم مناقشة ما يمكن القيام به للوصول بالتجارة الثنائية بين تركيا والصين إلى مستوى أكثر توازناً واستدامة، وزيادة الاستثمارات المتبادلة".

وأعرب الرئيس أردوغان عن رغبته في أن يلعب البلدان دوراً هاماً في القضايا العالمية والإقليمية وذلك عبر تكثيف التعاون بشكل أكبر بين الجانبين.

وفي وقت سابق اليوم بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيره الصيني وانغ يي، العلاقات الثنائية بكافة أبعادها.