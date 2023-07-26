وزير الخارجية التركي يستقبل نظيره الصيني الجديد

يجري رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي، وزير الخارجية الصيني الجديد وانغ يي، زيارة لتركيا اليوم الأربعاء، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية التركية.

وقالت الوزارة في بيان إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سيبحث مع نظيره الصيني العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة.

كما سيبحث الوزيران المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي وقت سابق الثلاثاء أعلنت وكالة أنباء الصين "شينخوا، إقالة وزير الخارجية تشين قانغ الذي لم يظهر بشكل علني منذ فترة، وتعيين رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي وانغ يي خلفاً له.