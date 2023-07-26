وزير الخارجية التركي يستقبل نظيره الصيني ويبحث معه مواضيع متعددة

استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نظيره الصيني وانغ يي، اليوم الأربعاء، وبحث معه العلاقات الثنائية.

وقالت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية أن فيدان عقد مع وانغ يي، الذي يشغل أيضا منصب عضو المكتب السياسي في اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي الصيني، لقاء ثنائيا وعلى مستوى الوفود في العاصمة أنقرة.

وتناول الجانبان مسألة الاستفادة بشكل أكثر فعالية من آليات الحوار والتشاور بين البلدين مثل "لجنة التعاون بين حكومتي البلدين، الآلية الاستشارية لوزيري الخارجية، المشاورات القنصلية، اللجنة الاقتصادية المشتركة".

كما بحث الوزيران تكثيف العلاقات التجارية والاقتصادية، والتوفيق بين مشروعي "الحزام والطريق" و"الممر الأوسط"، وقضايا الطاقة النووية والزراعة والطيران المدني والسياحة والثقافة.

كما تطرق الجانبان إلى الزيادة المتبادلة في الاستثمارات، وإلى ما يمكن القيام به لجعل التجارة الثنائية مع الصين تركيبة أكثر توازنا واستدامة.

واستعرض الجانبان أيضا وضع أتراك الأويغور، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، لا سيما التطورات في الشرق الأوسط، والوضع الراهن في أوكرانيا، والنظام المالي العالمي.