أنقرة تدين بشدة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للأقصى

أدانت أنقرة بشدة، الخميس، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى برفقة مستوطنين متطرفين تحت حراسة مشددة.

ودعا بيان لوزارة الخارجية التركية السلطات الإسرائيلية إلى عدم السماح بمثل هذه "الاستفزازات" التي تنتهك قدسية المسجد الأقصى ووضعه التاريخي المستند إلى القانون الدولي.

وقال: "ندين بشدة الاقتحام الاستفزازي لوزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى برفقة مستوطنين متطرفين تحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية".

كما دعا البيان السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بجدية لمنع تصاعد التوتر.

من جهته، قال وزير العدل يلماز تونج: "ندين بشدة" اقتحام بن غفير، المسجد الأقصى.

وأضاف في تغريدة، أن الاعتداءات على المسجد الأقصى "لا تستهدف العالم الإسلامي فحسب، بل السلام والاستقرار في العالم أجمع".

وأكد أن بلاده لن تظل صامتة إزاء الاعتداءات، وأنها ستواصل الوقوف إلى الشعب الفلسطيني.

أكثر من 1700 مستوطن اقتحموا الأقصى

والخميس، اقتحم بن غفير الأقصى في حراسة مشددة من الشرطة من باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد، وتجول في باحاته مع وزير النقب ستحاق فاسرلاوف، وتبعه اقتحام أكثر من 1700 مستوطن إسرائيلي، بحسب شهود عيان، وذلك بالتزامن مع فرض قيود على دخول المصلين المسلمين إليه.

وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، فضل عدم نشر اسمه، لوكالة لأناضول، إن 1747 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى بحراسة الشرطة الإسرائيلية صباح الخميس.

ومن المتوقع قيام المزيد من المستوطنين باقتحام المسجد في فترة ما بعد صلاة الظهر، وفقاً لمراسل وكالة الأناضول.

وهذه ثالث مرة يقتحم فيها زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف الأقصى منذ تسلمه منصبه بداية العام الجاري، بعد اقتحامين في يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار الماضيين.