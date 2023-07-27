وزير الخارجية الصيني: ندعم دور تركيا الإقليمي والدولي

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن بكين تدعم ممارسة أنقرة دوراً مهماً على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأعرب خلال لقاء مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة، الأربعاء، عن استعداد الصين للعمل مع الحكومة التركية التي تشكلت حديثاً "من أجل تعزيز الثقة الاستراتيجية المتبادلة والتنسيق"، بحسب صحيفة غلوبال تايمز الصينية.

وأكد وانغ بي أن "الصين تدعم ممارسة تركيا دوراً مهماً على الساحتين الإقليمية والدولية، وتعارض تدخل أي قوة أجنبية في الشؤون الداخلية لتركيا".

وأشار وانغ إلى أن تركيا والصين تشتركان في مصالح واسعة وإمكانيات كبيرة للتعاون باعتبارهما "ممثلين لاقتصادات الأسواق الناشئة والأمم النامية الكبيرة".

وشدّد على ضرورة أن تواصل الصين وتركيا تطوير التعاون بينهما في مجالات الطاقة والتعليم والثقافة.

ولفت إلى رغبة الحكومة الصينية في استيراد المزيد من المنتجات عالية الجودة من تركيا، ودعم استخدام العملات المحلية في التجارة بين البلدين، وتشجيع المزيد من الشركات الصينية على تطوير الأعمال والاستثمار في تركيا.

والأربعاء، أجرى وانغ يي زيارة رسمية إلى أنقرة تلبية لدعوة من الحكومة التركية، وهو يشغل أيضاً منصب عضو المكتب السياسي في اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي الصيني، والتقى الرئيس رجب طيب أردوغان بعد لقاء نظيره التركي هاكان فيدان.