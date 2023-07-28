إمام أوغلو يدعو كليتشدار أوغلو علناً للتنحي عن رئاسة حزب الشعب الجمهوري

ظهر الصراع على السلطة داخل حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا للعلن هذا الأسبوع عندما تحدى رئيس بلدية إسطنبول الطموح أكرم إمام أوغلو رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو مؤكداً الشائعات بأنه يستعد للترشح في الانتخابات الداخلية الحزبية المقبلة.

وكتب إمام أوغلو على تويتر مساء الأربعاء: "الناس يريدون تغيير زعيم حزب الشعب الجمهوري والإدارة في حزب الشعب الجمهوري"، وكرر دعوته لكليشدار أوغلو بالتنحي.

وكتب: "الناس يريدون أن يكون هذا التغيير على محور الجيل والرؤية. إنهم يتوقعون معارضة ذات بنية ديمقراطية وخدمية وخطابية وصاحبة موقف ".

وقد خسر زعيم حزب الشعب الجمهوري في السباق الرئاسي أمام رجب طيب أردوغان في جولة الإعادة التاريخية في 28 مايو/أيار، بينما خسر تحالف الأمة المكون من ستة أحزاب المعارضة الأغلبية البرلمانية لصالح تحالف الشعب، بقيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم. تُعزى الهزيمة إلى حد كبير إلى افتقار كليتشدار أوغلو إلى خطاب قوي و"استراتيجياته الفاشلة". وقد أثارت هزيمته غضبا عارما بين أنصار المعارضة وطالبوا بالمحاسبة.

رئيس البلدية، الذي لم يكن يخفي خططه للإطاحة بكليتشدار أوغلو منذ ذلك الحين، كان يستشهد بمليون نقرة وما يقرب من 100000 تعليق واقتراح على موقع على الانترنت أطلقه في وقت سابق من هذا الشهر للإعلان عن "بيانه للتغيير".

وقد جذبت حركته التعليقات منذ جولة الإعادة، مما أحدث شرخًا في أكبر حزب معارض في تركيا بين كادر كليتشدار أوغلو وأنصار إمام أوغلو .ثم أظهر مقطع فيديو تم تسريبه الأسبوع الماضي إمام أوغلو في اجتماع سري لمناقشة سبل استبدال كليتشدار أوغلو، ما يؤكد شائعات بأن رئيس البلدية كان يحشد من أجل انقلاب محتمل.

ومع ذلك، كان رد زعيم حزب الشعب الجمهوري معتدلًا إذ وصف مقطع الفيديو بأنه "غير أخلاقي" لكنه استبعد استهداف إمام أوغلو بإجراءات تأديبية، وهو أمر لم يفعله بحق المعارضين المختلفين الآخرين في حزب الشعب الجمهوري.

في وقت قريب من يوم الأربعاء، قبل ساعات من تغريدة إمام أوغلو، أقال حزب الشعب الجمهوري تانغو أوزكان، رئيس بلدية بولو المثير للجدل منذ فترة طويلة، بسبب انتقاداته الصاخبة المتزايدة لكليتشدار أوغلو.

كان البيروقراطي السابق البالغ من العمر 74 عامًا حازمًا على الاحتفاظ بمقعده بالرغم من كل ذلك. كما علق مهمام العديد من رؤساء الفروع المحلية للحزب في جميع أنحاء تركيا المعروفين بدعمهم لإمام أوغلو. وهذا الأسبوع، قام بجمع نوابه في اجتماعات متتالية وقيل إنه منع أي حديث عن الأزمة الداخلية للحزب أمام الجمهور، وهدد بـ "فصل أي شخص لا يمتثل".

في خطوة منسوبة إليه، انسحب جميع أعضاء لجنته التنفيذية المركزية في أوائل يونيو/حزيران. وفرض حظرًا على غوخان غونايدين، نائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب وأحد المقربين من إمام أوغلو، على حضور اللجنة التنفيذية المركزية للحزب. كما قطع التمويل عن تلفزيون خلق Halk TVوهي محطة تلفزيونية مؤيدة لحزب الشعب الجمهوري وتدعم الآن دعاة حملة "التغيير".

ومع ذلك، يحتفظ المعارضون بأغلبية في مجلس حزب الشعب الجمهوري، ما يهدد كليتشدار أوغلو الذي يحكم الحزب بقبضة حديدية منذ عام 2010.

وقال كليتشدار أوغلو إنه "ليس من المعجبين" بمقعد الرئيس في حزب الشعب الجمهوري ويمكن أن يتنحى "إذا ظهر مرشح ذو ورقة نظيفة" في إشارة واضحة تجاه إمام أوغلو المتورط في العديد من الدعاوى القضائية المتعلقة بالفساد والإهانة.

قد تكون تحركات إمام أوغلو أيضًا محورية في مسيرته المهنية كرئيس لبلدية المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في تركيا فيما الانتخابات المحلية على الأبواب ومقرر إجراؤها في مارس/آذار 2024.

كان تحالف الأمة القوة الدافعة وراء حملة إمام أوغلو في انتخابات 2019 عندما أنهى سيطرة حزب العدالة والتنمية على اسطنبول بانتصار تاريخي. وفي حين ليس من الواضح ما إذا كان حزب الشعب الجمهوري سيرشحه مرة أخرى، فإن الدعوى القضائية المستمرة ضد إمام أوغلو قد تحبط ترشحه الثاني المحتمل لمنصب أعلى في اسطنبول.

علاوة على ذلك، فإن الفوضى التي سادت تحالف الأمة، ولا سيما تداعيات ثاني أكبر حزب الجيد مع حزب الشعب الجمهوري، يمكن أن تؤدي إلى هزيمة كبرى أخرى إذا فشلوا في التعويض في الوقت المناسب.