جهاز الاستخبارات التركي يحيد مسعود جلال القيادي في بي كي كي الإرهابي في سنجار

نجح جهاز الاستخبارات التركي MIT بتحييد المدعو مسعود جلال عثمان، القيادي في تتظيم "بي كي كي" الإرهابي في منطقة سنجار، شمالي العراق.

وأفادت مصادر أمنية، الجمعة، أن الاستخبارات التركية حيدت الإرهابي عثمان، أحد ما يسمى مسؤولي منطقة سنجار في التنظيم، بعملية نوعية في جبال سنجار.

ولفتت المصادر إلى أن عثمان الملقب "زاغروس جيكدار" ضالع في ممارسات التجنيد القسري لشبان في سوريا، كما أنه مسؤول عن هجمات عديدة استهدفت القوات التركية.

وأشارت إلى عثمان انتقل من سوريا إلى العراق عام 2018، وبات أحد ما يسمى مسؤولي منطقة سنجار في تنظيم PKK/KCK-YBŞ، وعمل على إخضاع السكان المحليين باستخدام القوة.

وتم تحييد عثمان عبر عملية للاستخبارات التركية، أثناء توجهه للمشاركة في اجتماع للتنظيم في سنجار.