فيدان: سنرفع حجم التبادل التجاري مع كوريا الجنوبية إلى 15 مليار دولار

عقد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مؤتمرا صحفيا مع نظيره الكوري الجنوبي بارك جين، السبت، بعد لقائهما في أنقرة، أكد فيه أن كوريا الجنوبية شريكة استراتيجية لتركيا، وإن البلدين يهدفان لرفع تبادلهما التجاري إلى 15 مليار دولار.

وقبيل المؤتمر الصحفي، وقع الوزيران على "خارطة طريق من أجل علاقات تركية - كورية ديناميكية".

ولفت الوزير فيدان إلى أن خارطة الطريق، التي جرى العمل عليها بعناية منذ نحو العام ونصف العام، ترسم الإطار المؤسسي للعلاقات بين البلدين.

ونوه أن خارطة الطريق شاملة لمختلف المجالات من الاتصالات إلى النقل، ومن الصحة إلى التكنولوجيا، ومن التعليم إلى الثقافة، ومن الرياضة إلى الزراعة.

ولفت الوزير فيدان إلى أن "آسيا باتت من جديد مركز العالم للإنتاج والتكنولوجيا والابتكار والتجارة بعد 5 قرون".

وأضاف "بينما يفقد العالم الغربي موقعه المركزي، نرى أن مركز ثقل السياسة العالمية ينزاح إلى الشرق".

وأشار فيدان أن هذه التطورات زادت من الاهتمام بآسيا، وأكد على أن كوريا الجنوبية شريكة استراتيجية لتركيا.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يزداد بشكل مستقر، وبلغ 10 مليارات دولار في 2022.

وأضاف: "هدفنا هو الوصول إلى 15 مليار دولار على أساس علاقة تجارية متوازنة".

كما لفت فيدان إلى أنه بحث مع نظيره العلاقات في مجالات الصناعات الدفاعية والطاقة والنقل والسياحة.

وأشار أن البلدين يملكان كل الإمكانات اللازمة للارتقاء بالتعاون على صعيد الصناعات الدفاعية، مستشهدا بمشروع دبابة "ألطاي" في هذا الإطار.