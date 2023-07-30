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بوتين: اتفقت مع أردوغان في وقت سابق على اللقاء وجهاً لوجه

وكالة الأناضول للأنباء
موسكو
نشر في 30.07.2023 12:42
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين صورة: الأناضول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين (صورة: الأناضول)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه اتفق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، قبل فترة، على لقاء وجهاً لوجه، دون تحديد مكان اللقاء.

وأضاف بوتين، في مؤتمر صحفي عقده في اختتام القمة الروسية الأفريقية في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، أن أردوغان وجه له دعوة قبل الانتخابات التركية، لكنهما قررا تأجيل اللقاء كي لا يؤثر على الانتخابات والسياسة الداخلية في تركيا.

وأشار أنهما اتفقا على مكالمة هاتفية بينهما يوم الأربعاء القادم.

وأكد بوتين إلى أن مشروع إنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا ما زال قائماً، مبيناً أن المشروع لا يتضمن تخزين كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، ولكن إنشاء منصة تداول إلكترونية.

وشدد بوتين على أن تركيا ترغب في زيادة دورها كدولة عبور للغاز الطبيعي.

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