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وزير الخارجية التركي يدعو لتوقيع اتفاق سلام شامل بين أذربيجان وأرمينيا

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 31.07.2023 14:32
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيرامو في أنقرة صورة: الأناضول وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيرامو في أنقرة (صورة: الأناضول)

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الاثنين، ضرورة إبرام اتفاقية سلام شاملة بين أذربيجان وأرمينيا من أجل إرساء الاستقرار الاقليمي.

وشدد فيدان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف عقب لقائهما في أنقرة، على أن قوة تركيا من قوة أذربيجان والعكس صحيح أيضاً.

وقال إن "الطريق المؤدي للاستقرار الإقليمي يمر من اتفاقية سلام شاملة (بين أذربيجان وأرمينيا) وفتح ممر زنغزور يحمل أهمية كبيرة في هذا الإطار".

كما تطرق فيدان إلى ممر لاتشين الواصل بين اقليم قره باغ الأذربيجاني المُحرر من الاحتلال وأرمينيا.

وأكد فيدان أن "ممر لاتشين أرض أذربيجانية ويحق لباكو اتخاذ ما تراه ضروريا من تدابير فذلك يعد أحد أهم حقوقها السيادية".

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