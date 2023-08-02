أردوغان: اتفاقية شحن الحبوب "جسر للسلام"

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، أهمية اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود واصفاً إياها بأنها "جسر للسلام".

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الزعيمين، الأربعاء، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأكد أردوغان أن تركيا ستواصل بذل جهود دبلوماسية مكثفة من أجل استمرار مبادرة الحبوب عبر البحر الأسود، مشدداً على أهميتها، ووصفها بأنها "جسر السلام".

وقال إن توقف مبادرة شحن الحبوب مدة طويلة ليس في مصلحة أحد، مبيناً أن الضرر الأكبر سيلحق بالدول المحتاجة وذات الدخل المنخفض.

وأشار الرئيس التركي إلى أن أسعار الحبوب التي انخفضت 23 بالمئة خلال فترة سريان الاتفاق، ارتفعت 15 بالمئة في الأسبوعين الأخيرين.

وفي 17 يوليو/ تموز الماضي، رفضت موسكو تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، وقالت إنها "ستمددها حال تنفيذ الجزء الروسي منها".

كما شدد أردوغان على ضرورة تجنّب الخطوات التي تصعّد الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح البيان أن الزعيمين اتفقا على إجراء الرئيس الروسي زيارة إلى تركيا.

وعبر أردوغان عن ارتياحه للاهتمام المتزايد للسياح الروس بتركيا، معرباً عن اعتقاده بأن قطاع السياحة سيشهد رقماً قياسياً هذا العام عبر الجهود المشتركة.

وتوجه أردوغان بالشكر لنظيره بوتين على إرسال روسيا طائرتين برمائيتين إلى تركيا للمساهمة في جهود إخماد حرائق غابات فيها.

وفي 19 يوليو الماضي، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية إرسالها طائرتي إطفاء حرائق إلى تركيا من أجل المساهمة في جهود إخماد حرائق الغابات بولايتي إزمير وموغلا (غرب).