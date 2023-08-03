أردوغان يصادق على قرارات مجلس الشورى العسكري الأعلى

صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على قرارات مجلس الشورى العسكري الأعلى الذي انعقد الخميس بالعاصمة أنقرة.

ونشر أردوغان عبر تويتر (x) صورة له لحظة مصادقته على قرارات المجلس.

وفي وقت سابق الخميس انعقد مجلس الشورى العسكري الأعلى في تركيا برئاسة أردوغان، بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وشارك في الاجتماع كل من جودت يلماز نائب الرئيس التركي، ووزراء العدل يلماز تونج، والخزانة والمالية محمد شيمشك، والخارجية هاكان فيدان، والدفاع يشار غولر والداخلية علي يرلي قايا.

كما شارك الفريق موسى آوسفر قائد القوات البرية الموكلة إليه مهمة رئاسة الهيئة العامة للأركان، وقائد القوات البحرية الأميرال أرجمنت طاطلي أوغلو، وقائد القوات الجوية أتيلا غولان.

وفي وقت سابق الخميس، وضع أعضاء مجلس الشورى العسكري الأعلى في تركيا، برفقة الرئيس أردوغان، إكليلاً من الزهور على ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، في تقليد يأتي قبل اجتماع المجلس.