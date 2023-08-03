أنقرة تنتقد اقتحام أنصار "بي كي كي" محكمة حقوق الإنسان الأوروبية

انتقدت أنقرة، الخميس، اقتحام أشخاص على صلة بتنظيم "بي كي كي" الإرهابي مبنى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بهدف الدعاية.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية التركية تعليقاً على دخول مجموعة من الأشخاص المرتبطين بالتنظيم الإرهابي قسراً إلى مبنى المحكمة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.

وقالت إنه لا يمكن قبول اقتحام أشخاص مرتبطين بالتنظيم مبنى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ اليوم لممارسة دعاية إرهابية باستخدام رموز التنظيم.

وأشارت إلى أن الكيانات التابعة لـ"بي كي كي" تجرأت على استخدام العنف المتصاعد في أوروبا بشكل خاص خلال الفترة الأخيرة وممارسة دعاية إرهابية من خلال اقتحام مباني منظمات دولية مختلفة.

وذكرت أن "السماح للتنظيم بتنفيذ أنشطته بكل حرية - بما في ذلك الدعائية - تحت غطاء حرية التعبير والتظاهر، لاسيما في الدول الأوروبية، يشجعه على القيام بمثل هذه الأعمال العدوانية غير القانونية"، بحسب البيان.

وأوضحت الوزارة أن أنقرة حذرت مرارًا وتكرارًا من مظاهرات وممارسات عناصر التنظيم الإرهابي المستمرة أمام مبنى مجلس أوروبا.

ولفت البيان إلى أن هذا العمل العدواني أظهر مرة أخرى أن "بي كي كي" يشكل تهديدا للنظام العام والأمن داخل كل بلد ينشط فيه.

وأضافت وزارة الخارجية التركية: "في هذا الإطار، نجدد دعوتنا إلى إنهاء أنشطة الدعاية والتمويل والتجنيد التي يمارسها تنظيم بي كي كي الإرهابي في أوروبا".

و"بي كي كي" (PKK) تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتقوم تركيا بمكافحته رداً على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها.