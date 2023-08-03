قورتولموش يدعو البرلمان التركي إلى عقد اجتماع طارئ

دعا رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش الجمعية العامة للبرلمان إلى اجتماع استثنائي الثلاثاء المقبل الموافق 8 أغسطس/آب الجاري، دون الكشف عن سبب عقد الاجتماع، وفق وكالة الأناضول.

وجاءت دعوة قورتولموش بناءً على طلب لعقد اجتماع استثنائي تم تقديمه بتوقيع عدد كافٍ من نواب البرلمان.

ودعا رئيس البرلمان إلى التئام الاجتماع الثلاثاء بتمام الساعة 15:00، وذلك وفقًا للمادة 93 من الدستور والمادة السابعة من اللائحة الداخلية للبرلمان.

ولم يدل رئيس البرلمان التركي بأي معلومات حول سبب عقد الاجتماع أو القضايا التي سيبحثها البرلمان في جلسته.