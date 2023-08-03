مجلس الشورى العسكري يزورن ضريح أتاتورك يتقدمهم أردوغان

وضع أعضاء مجلس الشورى العسكري الأعلى في تركيا، برفقة الرئيس رجب طيب أردوغان، إكليلا من الزهور على ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، في تقليد يأتي قبل اجتماع المجلس المقرر اليوم الخميس.

ورافق أردوغان في زيارته، نائبه جودت يلماز، وزراء العدل يلماز تونج، والخارجية هاكان فيدان، والداخلية علي يرلي قايا، والخزانة والمالية محمد شيمشك، والتربية يوسف تكين، والدفاع يشار غولر.

كما رافقه، الفريق موسى آوسفر قائد القوات البرية الموكلة إليه مهمة رئاسة الهيئة العامة للأركان، وقائد القوات البحرية الأميرال أرجمنت طاطلي أوغلو، وقائد القوات الجوية أتيلا غولان.

وبعد وضع الإكليل على ضريح أتاتورك، وقف أعضاء المجلس دقيقة صمت إجلالا لروح أتاتورك ثم عزف النشيد الوطني.

وفي هذه المناسبة، وقع الرئيس أردوغان على دفتر الزيارات الخاص في الضريح، وكتب فيه: "أتاتورك العزيز، نترحم اليوم مرة أخرى نحن أعضاء مجلس الشورى العسكري الأعلى على شخصكم الرفيع وشهدائنا الأبطال، راجين أن يعود اجتماعنا لعام 2023 بالخير".

وأضاف: "بالرغم من الصراعات والتوترات في محيطها المباشر، لا تزال تركيا مركز جذب في منطقتها، وإننا نبذل جهودا مكثفة في كل مجال لبناء قرن تركيا الذي وعدنا به أمتنا لنخلّف وراءنا دولة أكثر ازدهارا ورفعة مفعمة بالسلام للأجيال القادمة".

وختم قائلا: "إن أعظم مصدر لقوتنا وثقتنا في هذا النضال هو قواتنا المسلحة التركية قرة عين أمتنا من خلال حسها العالي بالواجب والردع والقدرات الفائقة. وآمل أن نعزز قوة جيشنا بالقرارات التي سنتخذها في اجتماع مجلسنا اليوم، فلترقد روحك بسلام".