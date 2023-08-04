أردوغان: زيارة بوتين لتركيا في أغسطس الجاري لم يحدد توقيتها بعد

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن زيارة نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا، ستتم في أغسطس/ آب الجاري، إلا أن موعدها الدقيق غير محدد بعد.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول، حيث أوضح أن وزير الخارجية ورئيس الاستخبارات يجريان المحادثات اللازمة للترتيب للزيارة.

وأضاف أردوغان: "وفي إطار هذه المحادثات أعتقد أن هذه الزيارة ستتم بمشيئة الله خلال أغسطس".

وحول اتفاقية نقل الحبوب، أكد الرئيس التركي أن أنقرة وموسكو لديهما نفس الموقف في هذا الملف.

وأشار إلى أن تركيا ستقوم بتحويل الحبوب الواردة من روسيا عبر ممر البحر الأسود إلى دقيق، ومن ثم نقلها إلى البلدان الإفريقية الفقيرة والنامية.

ولفت إلى أن بلاده ستواصل في الوقت الراهن أيضاً عبر وزارة الزراعة اتخاذ هذه الخطوات وتقديم دعمنا ومساعدتنا للدول الفقيرة.