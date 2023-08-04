تركيا تدعو الدول الأوروبية لمنع الأنشطة الدعائية للتنظيمات الإرهابية

دعا وزير العدل التركي يلماز تونج، الخميس، الدول الأوروبية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أنشطة الدعاية التي تمارسها التنظيمات الإرهابية على أراضيها.

جاء ذلك في منشور على تويتر، بشأن اقتحام أشخاص على صلة بتنظيم "بي كي كي" الإرهابي مبنى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وفي وقت سابق الخميس، اقتحم أشخاص على صلة بالتنظيم الإرهابي مبنى المحكمة الواقع في مدينة ستراسبورغ الفرنسية بهدف ممارسة الدعاية.

ووصف تونج عدم منع السلطات المعنية هؤلاء الأشخاص من ممارسة الدعاية داخل المبنى بأنه "فضيحة".

وقال إن السماح بممارسة الدعاية من "بي كي كي" المصنف تنظيما إرهابيا لدى المنظمات الدولية وخاصة الاتحاد الأوروبي يعد تصرفا غير قانوني.

وأضاف: "يجب على الدول الأوروبية اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الأنشطة الدعائية للتنظيمات الإرهابية تحت مسمى حرية التظاهر والتعبير بشكل عاجل، ووضع حد للتصرفات غير القانونية على أراضيها".

وكانت وزارة الخارجية التركية أكدت في بيان لها أن السماح لـ"بي كي كي" بتنفيذ أنشطته بكل حرية، بما في ذلك الدعائية، تحت غطاء حرية التعبير والتظاهر، لا سيما في الدول الأوروبية، "يشجعه على القيام بمثل هذه الأعمال العدوانية غير القانونية".