حزب "العدالة والتنمية" التركي يطالب السويد بسياسة "متزنة" ضد الكراهية

طالب حزب العدالة والتنمية التركي، الأحد، السويد باتباع سياسة "فاعلة ومتزنة" ضد كافة جرائم الكراهية.

جاء ذلك على لسان متحدث الحزب عمر تشليك، في معرض تعليقه على عمل استفزازي لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي استهدف فيه الرئيس رجب طيب أردوغان بالعاصمة السويدية ستوكهولم، السبت.

وأدان تشليك بشدة استفزازات أنصار تنظيم "بي كي كي" الإرهابي التي استهدفت جمهورية تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان، وموقف السلطات السويدية على تجاهلها هذا الاستفزاز.

كما طالب متحدث حزب العدالة والتنمية السلطات السويدية بالإيفاء بالتزاماتها حيال مكافحة الإرهاب.

وقال: "لا مكان للأعمال والأنشطة الإرهابية التي تدعم الإرهاب في ظل دولة القانون الحقيقية، ولا يمكن لدولة تقول إنها تتمتع بسيادة القانون أن تستسلم للإرهاب".

وشدد تشليك على أن "الموقف المستهتر للسلطات السويدية تجاه الجهات المعادية لتركيا وللإسلام يشجع الجماعات المتطرفة (على مواصلة أفعالها)".

وأضاف: "نتطلع إلى اتباع السويد سياسة فاعلة ومتزنة ضد كافة جرائم الكراهية، بعيدة عن الازدواجية في مكافحة الإرهاب".

ووقعت تركيا مع السويد وفنلندا مذكرة ثلاثية بخصوص مكافحة الإرهاب، في قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" بالعاصمة الإسبانية مدريد في 28 يونيو/ حزيران 2022.

والسبت، أقدم أنصار "بي كي كي" الإرهابي في السويد بعمل استفزازي جديد، حيث تجول أنصار التنظيم الإرهابي بمجسم للرئيس أردوغان خلال مسيرة للمثليين في العاصمة ستوكهولم، بحسب مراسل الأناضول.

وتضمن العمل الاستفزازي أيضا تعليق رموز المثليين على المجسم ورفع رايات ترمز إلى التنظيم الإرهابي.