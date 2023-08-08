أردوغان: همنا هو حماية مصالح تركيا من خلال كل الإمكانيات الدبلوماسية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن "همنا هو حماية مصالح تركيا من خلال استخدام كل الإمكانيات الدبلوماسية وجميع عناصر القوتين الصلبة والناعمة".

وأضاف أردوغان، في كلمة له خلال مؤتمر السفراء الرابع عشر في المجمع الرئاسي بأنقرة، أن تركيا التي تقع في قلب القارات الثلاث لا يمكنها مشاهدة الأحداث من المدرجات، مضيفاً :"فأن نكون أقوياء في الميدان وعلى الطاولة ليس خيارًا بالنسبة لنا بل ضرورة".

وأكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا أصبحت "دولة تحدد قواعد اللعبة" وتضع بصمتها على العلاقات الدولية ويطرق الجميع بابها في العديد من القضايا الهامة ويحظى موقفها بمتابعة وثيقة.

ولفت أردوغان إلى أن جهود وحملات حكومات العدالة والتنمية على مدار 21 عاما تقف وراء صعود نجم الدبلوماسية التركية على الصعيد العالمي.

ونوه أن تدخل تركيا إلى جانب الحكومة الشرعية في ليبيا حال دون انقسام هذا البلد.

وأضاف: "بفضل تضامننا مع أذربيجان تحرر إقليم قره باغ بعد 30 عاماً من الاحتلال كما برزت فرصة هامة لإرساء سلام واستقرار دائمين في جنوب القوقاز".

وتابع: "عملياتنا شمالي سوريا بجانب ضمانها أمن ولاياتنا الجنوبية فإنها أحبطت احلام إقامة دولة إرهابية"، مشدداً على أنه كلما زاد الاستقرار في العراق وسوريا ستتسارع العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين.

وأكد أن تركيا ستواصل عملياتها حتى القضاء على آفة الإرهاب التي تهدد وحدة أراضي تركيا والعراق.

ولفت إلى أن تركيا عبر العمليات التي تقوم بها بالتنسيق مع السلطات العراقية "تنزل أشد الضربات بالتنظيم الإرهابي الانفصالي (بي كي كي) في تاريخه".

وأكد أن المشاريع السكنية الجديدة التي بدأت تركيا تنفيذها في الشمال السوري ستشجع المزيد من اللاجئين على العودة إلى ديارهم.

كما شدد أردوغان حرص تركيا على زيادة عدد أصدقائها أكثر، وقال: "ليس لدينا مسألة مع أحد لا يمكن حلها ولا سيما جيراننا".

وقال "هدفنا في الفترة الجديدة، التي نرمز إليها بقرن تركيا، هو إقامة حزام سلام واستقرار وازدهار في محيط بلادنا"، مشيرا أن الحوار والدبلوماسية سيكونان أهم أداتين في هذا الإطار.

وأضاف: "نحن مستعدون للقاء والتحدث مع الجميع والوصول إلى نقطة مشتركة من خلال خطوات متبادلة ".

وحول ممر الحبوب، قال الرئيس التركي إن "اتصالاتنا مستمرة من أجل إعادة تنفيذ المبادرة التي تم تعليقها اعتباراً من 17 يوليو، عبر توسيع نطاقها".

وأردف: لا شك أن حل هذه المشكلة دون الدخول في مزيد من التعقيد مرتبط بوفاء الدول الغربية بوعودها.

وتابع: حريصون على زيادة عدد أصدقائنا أكثر، ليس لدينا مسألة مع أحد لا يمكن حلها ولا سيما جيراننا

وحول الحرب الروسية-الأوكرانية أكد أردوغان أن تركيا تبنت دور الدولة المحورية في حل هذه الأزمة عبر الموقف المتوازن والعادل الذي انتهجته منذ اليوم الأول.

و بشأن مكافحة الإسلاموفوبيا شدد أردوغان على أن تركيا ستفي على أكمل وجه بمسؤوليتها في حمل لواء هذا الكفاح كما فعلت منذ قرون.

وأضاف: "علينا بذل المزيد من الجهود لمكافحة معادة الإسلام التي وصلت إلى مستوى لا يطاق في بعض الدول الأوروبية".

والاثنين، انطلقت في أنقرة أعمال النسخة 14 لمؤتمر السفراء الأتراك برعاية وزير الخارجية هاكان فيدان، ومن المقرر أن تستمر لغاية 9 أغسطس/ آب الجاري.