ندوة تناقش قضايا الاتصال والثقافة والعلوم في "قرن تركيا"

عقدت في العاصمة التركية أنقرة، الثلاثاء، ندوة بعنوان "الاتصال والثقافة والعلوم في قرن تركيا" على هامش النسخة 14 لمؤتمر السفراء الأتراك.

وقالت مصادر دبلوماسية إن الندوة أقيمت بحضور وزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرسوي، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ورئيس مجلس التعليم العالي إرول أوزوار.

وناقشت الندوة حماية الأصول الثقافية، والسياحة، والطلاب الأجانب والتعليم، ومكافحة التضليل والاتصال الاستراتيجي، فضلاً عن الأنشطة التي يمكن تنظيمها في إطار احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية (تصادف 29 أكتوبر/تشرين الأول 2023).

كما تناولت سبل التنسيق والتعاون بين وزارة الخارجية والوزارات والدوائر ذات الصلة في مجالات الثقافة والدبلوماسية العامة.

والاثنين، انطلقت في أنقرة أعمال النسخة 14 لمؤتمر السفراء الأتراك برعاية وزير الخارجية هاكان فيدان، ومن المقرر أن تستمر لغاية 9 أغسطس/ آب الجاري.

يشار إلى أن "قرن تركيا" رؤية أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان، أواخر العام الماضي، وتتضمن برامج وأهداف الجمهورية التركية في مئويتها الثانية.