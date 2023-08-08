وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره الإيطالي مبادرة الحبوب

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني، الثلاثاء، مبادرة شحن الحبوب عبر البحر الأسود.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين فيدان وتاجاني الثلاثاء، بحسب بيان نشرته وزارة الخارجية التركية.

وأشار البيان إلى أن الوزيرين بحثا إلى جانب مبادرة الحبوب العلاقات الثنائية والإقليمية.

وفي 17 يوليو/ تموز الماضي، رفضت موسكو تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، وقالت إنها "ستمددها حال تنفيذ الجزء الروسي منها".

وكان الرئيس بوتين قد اتهم دول الغرب بعدم الوفاء بشروط الصفقة رغم جهود الأمم المتحدة.