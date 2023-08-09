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رئيس البرلمان التركي: حرق المصحف جريمة بحق الإنسانية

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 09.08.2023 15:48
رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مؤتمر السفراء الأتراك الـ 14 بالعاصمة أنقرة، 9-8-2023 صورة: الأناضول رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مؤتمر السفراء الأتراك الـ "14" بالعاصمة أنقرة، 9-8-2023 (صورة: الأناضول)

أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، الأربعاء، أن حرق المصحف الشريف في العالم الغربي، لا يعتبر إهانة للمسلمين فقط، بل جريمة بحق الإنسانية.

وقال قورتولموش، في كلمة ألقاها خلال مشاركته بمؤتمر السفراء الأتراك الرابع عشر بالعاصمة أنقرة: "لا ينبغي أن يُنظر إلى حرق المصحف في الغرب على أنه إهانة للمسلمين فقط من قبل بعض الفاشيين والقتلة المعادين للإنسانية وأعداء الديمقراطية، هذه في حد ذاتها جريمة صارخة ضد الإنسانية جمعاء".

وأوضح أن الدبلوماسية الخارجية التي تتبعها تركيا تعتمد على مبدأ الإنسانية، مؤكدا أن أنقرة تدعم كفاح الأبرياء الوافدين إليها من أجل التمسك بالحياة.

وذكر رئيس البرلمان التركي أن مواقف تركيا الإنسانية ضد الإسلاموفوبيا وكراهية الأجانب تستحوذ على أهمية بالنسبة للمستقبل الديمقراطي للشعوب الأوروبية أيضا.

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