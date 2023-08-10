تركيا: نتعاون مع بريطانيا وبلدان عديدة بمكافحة تهريب المهاجرين

قالت أنقرة، الخميس، إنها تتعاون مع بريطانيا والعديد من البلدان حول العالم بمكافحة تهريب المهاجرين والهجرة غير النظامية.

وأكدت وزارة الداخلية التركية، في بيان، أن معركتها في مكافحة الهجرة غير النظامية ومنظمي تهريب المهاجرين ستستمر دون انقطاع.

وأضافت أنها تعقد بإطار مكافحة منظمي الهجرة وتهريب المهاجرين التي تشكل مشكلة عالمية اجتماعات ثنائية مع "دول المصدر والعبور والمقصد" ومنها بريطانيا.

وأضاف البيان: "متفقون مع المملكة المتحدة على مشاركة المعلومات الاستخبارية في مكافحة الهجرة غير النظامية ومنظمي تهريب المهاجرين".

وأوضح أن عدم الاستقرار السياسي والنزاعات المسلحة والصعوبات الاقتصادية تزيد الضغوط على الهجرة في جميع أنحاء العالم.

وذكر البيان أن اجتماعات "حوار الهجرة" بين المملكة المتحدة وتركيا تُعقد كل عام منذ عام 2019.

وأردف: "من بين أهدافنا الأساسية منع الهجرة غير النظامية، ومنع الناس من فقدان حياتهم في رحلات خطرة على أيدي مهربي المهاجرين".

وتابعت الوزارة في البيان: "إننا نطرح باستمرار هذه القضايا الإنسانية على جدول الأعمال على الساحتين الإقليمية والدولية".