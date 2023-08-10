وزارة الدفاع التركية تكشف عن أعداد الإرهابيين الذين تم تحييدهم منذ مطلع العام الجاري

قال مستشار العلاقات العامة والإعلام في وزارة الدفاع التركية، زكي آق تورك، إن القوات التركية حيدت 995 إرهابيا في داخل البلاد وشمالي العراق وسوريا منذ مطلع العام الجاري.

وقال آق تورك في إحاطة إعلامية، الخميس، إن القوات المسلحة التركية تمكنت من "تحييد 995 إرهابيا منذ مطلع العام، بينهم 53 في الأيام السبعة الماضية" داخل البلاد وشمالي سوريا والعراق.

وأشار إلى استمرار العمليات واسعة النطاق في منطقة "المخلب- القفل" شمالي العراق، مؤكدا أن أنشطة القوات المسلحة "ستتواصل حتى تطهير المنطقة تماما من الإرهاب".

وأوضح أن القوات التركية تمكنت من تحييد 38 ألفا و338 إرهابيا منذ 24 يوليو/ تموز 2015، داخل تركيا وخارجها.

وأكد أن القوات المسلحة التركية تدعم القضايا العادلة للدول الشقيقة والصديقة والمتحالفة وتواصل المساهمة في السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وبين أن قوات بلاده حيدت لغاية اليوم 586 إرهابيا في عملية "المخلب - القفل" المستمرة في شمال العراق، وضبطت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات ودمرت الكثير من ملاجئ الإرهابيين.

وفي 17 أبريل/ نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل "بي كي كي" الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمال العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

وفيما يخص أمن الحدود التركية، قال آق تورك إن قوات حرس الحدود التركية ألقت القبض على 284 شخصًا خلال محاولتهم دخول الأراضي التركية بطرق غير قانونية في الأيام السبعة الماضية.

وأضاف أن قوات بلاده منعت أيضا 2991 شخصا من عبور الحدود بشكل غير قانوني خلال الأيام السبعة الماضية.

وبين أن عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم خلال محاولتهم دخول الأراضي التركية بشكل غير قانوني خلال العام الحالي وصل إلى 4752.