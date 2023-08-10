وزير الخزانة والمالية التركي: مصممون على ضمان الاستقرار المالي الكلي

أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، على أن السياسات الاقتصادية الجديدة للحكومة ستنعكس على تصنيف تركيا الائتماني.

جاء ذلك في بيان نشره الخميس، علق فيه على تقرير وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني للاقتصاد التركي.

وقال شيمشك إن "وكالة موديز اعتبرت انتقال تركيا إلى سياسة قائمة على القواعد وقابلة للتنبؤ، أمر إيجابي من حيث التوقعات الائتمانية للبلاد وتصنيفها".

وأضاف "مصممون على تنفيذ سياسات قائمة على القواعد، تتماشى مع المعايير الدولية، من أجل ضمان الاستقرار المالي الكلي وزيادة قدرة بلادنا على الصمود أمام الصدمات، ونعتقد أن هذا سينعكس على تصنيفنا الائتماني".