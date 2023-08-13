غولر: صياغة دستور جديد واعتماده أهم مرحلة لإحلال السلام في سوريا

أكد وزير الدفاع التركي يشار غولر، السبت، إن بلاده ترغب في إحلال السلام في سوريا، مشيراً إلى أن "صياغة دستور جديد لسوريا واعتماده، أهم مرحلة لإحلال السلام هناك".

جاء ذلك في مقابلة أجراها غولر مع قناة "A Haber" التركية، تطرق فيها إلى قضايا إقليمية ودولية.

واكد الوزير التركي أن الرئيس رجب طيب أردوغان يبذل جهوداً حثيثة صادقة في سبيل إحلال السلام في سوريا.

وأضاف: "تركيا تريد السلام بصدق، لكن لدينا ما نعتبره نقاطا حساسة، فلا يمكن تصور أن نغادر (سوريا) دون ضمان أمن حدودنا وشعبنا، وأعتقد أن الرئيس السوري (النظام) سيتصرف بعقلانية أكثر في هذا الموضوع".

وعن الشأن الليبي، أشار غولر إلى إرسال تركيا قوات عسكرية إلى ليبيا استجابة لدعوة الحكومة الشرعية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

وشدد على أن الجهود التركية ساهمت في إطلاق المسار السياسي في ليبيا بعد تحقيق التواجد التركي التوازن بالبلاد.

وأضاف غولر: "الجميع على دراية بأن لا حل في ليبيا دون تركيا، والجميع يعلم أهداف تواجد دول أخرى في ليبيا بخلاف تركيا التي ليست لها مآرب تلك الدول".

وقال: "نواصل أنشطتنا في ليبيا منطلقين من شعار ليبيا لليبيين، فنحن نريد إنشاء جيش (ليبي) واحد".

وفيما يتعلق بعمليات تركيا ضد الإرهاب شمالي العراق، قال غولر إن قوات الجيش التركي طهرت جزءا كبيرا من المخابئ التي يستخدمها الإرهابيون في نطاق عملية "المخلب ـ القفل".

وأكد أن الجيش التركي يواصل العملية التي انطلقت في أبريل/ نيسان 2022 بنجاح في المنطقة.