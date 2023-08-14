وزارة الخارجية التركية تدعو أرمينيا لاحترام وحدة أراضي أذربيجان وسيادتها

أكدت أنقرة أنها تتابع منذ فترة طويلة النقاشات الدائرة حول ممر لاتشين، وتتفهم مخاوف أذربيجان المشروعة حول هذه المسألة العالقة مع أرمينيا.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، الاثنين، تطرقت فيه إلى الادعاءات التي تسوقها بعض الأوساط وعلى رأسها أرمينيا، بأن إقامة أذربيجان نقطة عبور حدودية على ممر لاتشين تسبب بأزمة إنسانية.

وأوضح بيان وزارة الخارجية أن تركيا تنتظر من أرمينيا تجنب الخطوات الاستفزازية والاعتراف بوحدة أراضي أذربيجان وسيادتها.

ودعا البيان أرمينيا إلى دعم استخدام طريق "أغدام هانكندي" والطرق البديلة الأخرى لتلبية احتياجات السكان الأرمن في اقليم قره باغ، وكذلك جهود أذربيجان لإعادة دمج السكان الأرمن الموجودين في المنطقة.

وأضاف البيان أن تركيا لا ترى مبرراً للانتقادات الموجهة ضد أذربيجان فيما يتعلق بممر لاتشين.

ولفت البيان إلى أن سماح أذربيجان بعبور المستلزمات الطبية من ممر لاتشين، وكذلك تخصيص طرق أخرى مناسبة لنقل المواد، يشير إلى حسن نية الجانب الأذربيجاني.

ودعا إلى وجوب دعم وحدة أراضي أذربيجان الصديقة والشقيقة وسيادتها وجهودها الإنسانية وتجنب الأعمال التي تؤدي إلى تفاقم الوضع، من أجل ضمان السلام والاستقرار في المنطقة برمتها.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2020 أطلق جيش أذربيجان عملية لتحرير أراضيه المحتلة في "قره باغ"، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.