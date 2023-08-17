انخفاض معدل البطالة في تركيا 0.3 نقطة في الربع الثاني 2023

تراجع معدل البطالة في تركيا في الربع الثاني من العام الجاري 2023 إلى 9.7 بالمئة، وفق ما أعلنت هيئة الإحصاء التركية.

وقالت الهيئة في بيان، الخميس، إن معدل البطالة خلال الفترة بين أبريل/ نيسان - يونيو/ حزيران من 2023 انخفض بمعدل 0.3 نقطة مقارنة بالربع الأول ليبلغ 9.7 بالمئة.

وبيّنت أن عدد العاطلين عن العمل انخفض في الفترة نفسها بمقدار 73 ألف شخص، ليصبح 3 ملايين و400 ألفا.

وأشارت أن إجمالي العمالة خلال الربع الثاني ارتفع بمقدار 151 ألفا ليبلغ 31 مليونا و513 ألف شخص، مقارنة بالربع السابق.

ولفتت أن معدل البطالة خلال الربع الثاني تراجع بمعدل 1 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم.