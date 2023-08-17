وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيرته الفرنسية مبادرة الحبوب

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس، في اتصال هاتفي مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، مبادرة شحن الحبوب عبر البحر الأسود.

وبحسب بيان وزارة الخارجية التركية، بحث فيدان وكولونا أيضاً توسيع مشروع طريق بيله ـ يغيتلر الواقع في جمهورية شمال قبرص التركية.

وسبق أن ذكرت وزارة الخارجية في قبرص التركية أن مشروع الطريق المذكور تم إعداده لأسباب إنسانية بحتة بهدف توفير وصول سهل من بلادها إلى قرية بيله الواقعة على الخطر الأخضر والتي تخضع لسيطرة الأمم المتحدة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن تحسين وتوسيع المشروع يهدف إلى تسهيل وصول السكان إلى أراضي المنطقة دون الاعتماد على المنطقة السيادية البريطانية ولتنمية المنطقة اقتصاديا.