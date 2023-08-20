أردوغان يبحث مع رئيس وزراء المجر ونظيريه الصربي والأوزبكي قضايا إقليمية وعالمية

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، مباحثات منفصلة مع كل من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، ونظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، و نظيره الأوزبكي شوكت ميرضيائيف، وتناولت المباحثات قضايا إقليمية وعالمية.

وجاءت مباحثات أردوغان في العاصمة المجرية بودابست التي يجري لها الرئيس التركي زيارة ليوم واحد للمشاركة في احتفالات يوم تأسيس المجر بدعوة من أوربان.

وذكر مراسل الأناضول أن أردوغان وأوربان عقدا اجتماعا ثنائيا وآخر على مستوى وفود البلدين.

وتناول الرئيس التركي ورئيس الوزراء المجري خلال الاجتماع، العلاقات الثنائية، ومسار انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، وقضايا إقليمية وعالمية.

وحضر الاجتماع من الجانب التركي كل من وزراء الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والشباب والرياضة عثمان أشكن باك، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والتجارة عمر بولات.

كما حضر الاجتماع رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، وكبير مستشاري الرئيس التركي لشؤون السياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغطاي قليج، وسفيرة تركيا لدى بودابست غولشان قره نيس أكشي أوغلو، وكبير مستشاري أردوغان، ظفر تشوبوقتشو.

وفي وقت لاحق الأحد، بحث الرئيس أردوغان، مع نظيره الأوزبكي شوكت ميرضيائيف، التطورات الإقليمية والعالمية بجانب العلاقات بين بلديهما.

وذكرت وكالة الأناضول أن أردوغان التقى ميرضيائيف في بودابست بعد لقائه برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

وأوضح أن اللقاء تناول التطورات الإقليمية والعالمية بجانب العلاقات التركية-الأوزبكية.

كما بحث الرئيس أردوغان، مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، العلاقات بين بلديهما وقضايا إقليمية.

وأشاد أردوغان خلال اللقاء بأهمية صربيا كدولة محورية بالنسبة إلى السلام والاستقرار في منطقة البلقان.

وقال إن العلاقات التركية-الصربية وصلت إلى أعلى مستوى لها في التاريخ.

ومن المنتظر أن يحضر الرئيس التركي في إطار زياته جزءا من فعاليات بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في المجر.