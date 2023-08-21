الرئيس التركي يشيد بتطور العلاقات التركية-المجرية

أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، بـ"التطورات الهامة" التي حققتها تركيا والمجر في جميع مجالات علاقاتهما الثنائية.

جاء ذلك في منشور له عبر منصة "إكس" حول زيارته إلى بودابست، للمشاركة في الاحتفالات بمناسبة يوم تأسيس دولة المجر.

وقال أردوغان: "كنا اليوم في بودابست بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس شريكنا الاستراتيجي وحليفنا في الناتو المجر، وفعاليات بطولة العالم لألعاب القوى".

وأوضح أنه التقى على هامش الزيارة نظيرته المجرية كاتالين نوفاك، ورئيس وزراء البلاد فيكتور أوربان، والقادة الآخرين المدعوين.

وشدّد على أن تركيا والمجر تمتلكان علاقات شاملة تقوم على روابط صداقة عميقة الجذور ومتينة.

وأضاف: "نحقق تطورات هامة في جميع مجالات علاقاتنا".

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين بلغ 3.5 مليارات دولار في عام 2022، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.

وأعرب عن ثقته في أن البلدين سيصلان إلى هدفهما المتمثل في رفع حجم التجارة إلى 6 مليارات دولار خلال وقت قصير عبر الجهود المشتركة.

وذكر أنه بحث مع القادة المجريين خلال الزيارة جميع جوانب العلاقات الثنائية والخطوات التي ستتخذ لضمان الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى متقدم أكثر.

وهنأ أردوغان المجر حيال استضافتها الدورة 19 لبطولة العالم لألعاب القوى، وتمنى استكمال الفعالية بطريقة سليمة.