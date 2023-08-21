ماكرون يعين سفيرة جديدة لدى تركيا

أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مرسوما بتعيين مستشارته للشؤون الأوروبية والعلاقات مع تركيا، إيزابيل دومون، سفيرة لدى أنقرة.

عملت دومون، التي تتحدث التركية بطلاقة، في السفارة الفرنسية بأنقرة بين عامي 2011 و2013، قبل أن تعود إلى بلادها للعمل في شؤون روسيا وأوروبا الشرقية بوزارة الخارجية الفرنسية.

وبعد عملها سفيرة في كييف عام 2015 وفي إدارة قبرص الرومية الجنوبية عام 2019، تم تعيينها مستشارة للرئيس للشؤون الأوروبية والعلاقات مع تركيا في قصر الإليزيه.

ومن المتوقع أن تصل دومون إلى تركيا الأسبوع الحالي، وبعد تقديم أوراق اعتمادها إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، ستبدأ مهامها سفيرة فرنسا في أنقرة خلفا للسفير هيرفيه ماغرو.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية، أن دومون البالغة من العمر 47 عاما ستصبح أول امرأة تتولى منصب سفير في تركيا.

ومن المتوقع أن ينعكس قرار تعيين دومون سفيرة لدى أنقرة إيجابا على العلاقات التركية الفرنسية.