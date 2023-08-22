أردوغان يشارك في حفل تخرج ضباط أكاديمية الدرك وخفر السواحل التركية في أنقرة

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا كثفت الإجراءات ضد مهربي البشر ومنعت دخول مئات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين إلى أرضيها.

جاء ذلك في حفل تخرج ضباط أكاديمية الدرك وخفر السواحل التركية، في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "كثفنا الإجراءات المتخذة ضد مهربي البشر داخل البلاد وعلى الخط الحدودي".

وتابع: "ومنذ مطلع العام الجاري منعنا دخول 143 ألف مهاجر غير نظامي إلى تركيا".

وحول مكافحة الإرهاب، أكد الرئيس التركي أن لا طريق أمام الإرهابيين إلا الاستسلام للعدالة التركية أو مواجهة القبضة الحديدية للدولة التركية.