بلغاريا: ندعم مساعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

قالت وزيرة الخارجية البلغارية ماريا غابرييل، الثلاثاء، إن بلادها تدعم مساعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته مع نظيرها التركي هاكان فيدان، عقب لقائهما في العاصمة أنقرة.

وأوضحت غابرييل أن زيارتها لأنقرة تأتي في وقت مهم للغاية، وأضافت: "كما ذكر السيد وزير الخارجية (فيدان)، فإننا نواجه تحديات ومشكلات خطيرة ناجمة عن التوترات الجيوسياسية".

وذكرت الوزيرة البلغارية أن تركيا وبلغاريا بصفتهما دولتين جارتين وشريكتين في حلف الناتو تعتبران في موقع المسؤولية من أجل إرساء الأمن والحفاظ عليه بمنطقة البحر الأسود، قبل كل شيء.

وفيما يتعلق بمسيرة عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي قالت غابرييل إن بلادها كعضو في الاتحاد تدعم مساعي أنقرة للانضمام إلى التكتل الأوروبي.

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي إن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي سيعزز موقع الاتحاد لاعباً عالمياً، إلا أن بعض الدول الأعضاء لا تعتقد ذلك ولا تفضله.

وشدد فيدان على أن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي من شأنها توفير فرص جديدة للاتحاد والمنطقة، داعيا قادة أوروبا لانتهاز ذلك قبل انغلاق نافذة الفرص.

من جهة ثانية، لفتت غابرييل إلى أولوية قضية مكافحة الهجرة غير النظامية بالنسبة لبلغاريا، وأنها بحثت هذا الموضوع مع نظيرها التركي.

كما لفتت إلى أن الانضمام إلى منطقة "شنغن" يمثل أولوية لبلغاريا وكذلك لتركيا التي تعد شريكة هامة ليس لبلادها فحسب بل وللاتحاد الأوروبي أيضا.

وأشارت وزيرة الخارجية البلغارية إلى أن تركيا تبذل جهودا كبيرا بمكافحة الهجرة غير النظامية، وأنها تمكنت من منع عبور قسم كبير من المهاجرين للحدود.

وشددت على أن الجهود التركية بهذا الملف "جديرة بالتقدير"، وأن الاتحاد الأوروبي سيدعم أنقرة بهذا الخصوص.

وأكدت الوزيرة غابرييل أن ثمة تعاون جيد للغاية بين بلغاريا وتركيا يستند إلى الثقة المتبادلة على مختلف الأصعدة.