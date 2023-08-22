وزارة الخارجية التركية تستدعي القائم بأعمال سفارة الدنمارك على خلفية استمرار الاعتداءات على القرآن الكريم

استدعت وزارة الخارجية التركية مجددا القائم بأعمال سفارة الدنمارك لدى أنقرة على خلفية استمرار الاعتداءات على القرآن الكريم في كوبنهاغن.

وقالت مصادر دبلوماسية، الثلاثاء، إنه تم مجددا استدعاء القائم بأعمال سفارة الدنمارك إلى وزارة الخارجية، بعد أن تكررت اليوم الاعتداءات الدنيئة على القرآن الكريم في كوبنهاغن.

وجرى إبلاغ الدبلوماسي الدنماركي باحتجاج تركيا وإدانتها بأشد العبارات لتلك الاعتداءات.

كما دعت وزارة الخارجية التركية السلطات الدنماركية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف تلك الاعتداءات.

يذكر أن القائم بأعمال السفارة الدنماركية استدعي إلى وزارة الخارجية التركية في 18 و21 أغسطس/ آب الجاري، بشأن القضية نفسها.

وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميا وشعبيا، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسي الدولتين في أكثر من بلد عربي.

وفي 26 يوليو/ تموز الماضي، تبنت الأمم المتحدة قرارا بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.