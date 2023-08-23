أردوغان يشارك في وضع حجر أساس مشروع التحول العمراني بولاية أدي يامان

شارك الرئيس رجب طيب أردوغان، عبر اتصال مرئي في حفل وضع حجر الأساس لمشروع التحول العمراني في ولاية أدي يامان التي ضربها زلزال مدمر في 6 فبراير/ شباط 2023.

واستهل أردوغان خطابه، من المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، بالتطرق إلى حرائق الغابات في ولاية جناق قلعة.

وقال في هذا الخصوص: "تم إيقاف انتشار الحرائق رغم عرقلة الرياح التي وصلت سرعتها إلى 70 كيلومترا في الساعة، وإن شاء الله سنسيطر عليها في أقرب وقت".

وأوضح أن عمليات إخماد الحرائق تتم عبر 8 طائرات و26 مروحية و1328 من عناصر فرق الإطفاء.

وبالعودة إلى مشروع التحول العمراني، قال أردوغان إن الذكريات المؤلمة لضحايا الزلزال ما زالت حية في أذهان جميع المواطنين.

وتابع: "من خلال تكاتف الدولة والشعب، نعمل على إزالة آثار الزلزال، ونسعى جاهدين لتحقيق ما وعدنا به شعبنا والمتضررين من الزلزال".

وأكد أردوغان أن جميع السكان الذين كانوا يعيشون في الخيام، تم نقلهم إلى منازل مسبقة الصنع، وأن حكومته تواصل تقديم المساعدات المادية لمتضرري الزلزال.

وأردف: "قمنا بتحويل موارد مالية تزيد على 79 مليار ليرة (الدولار يعادل 27.15 ليرة) إلى منطقة الزلزال عبر إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" وحدها".

وشكر أردوغان كافة المؤسسات والمنظمات والأشخاص الذين يساهمون في إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب زلزالان جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.