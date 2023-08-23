فيدان يبحث مع الرئيس العراقي ورئيس الوزراء العلاقات الثنائية ومكافحة الإرهاب

أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، لقاءان منفصلان مع كل من الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بحث خلالهما العلاقات الثنائية ومكافحة الإرهاب وتطوير التعاون القائم بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية التركية، في بيان، أن فيدان التقى رشيد في العاصمة بغداد التي يجري الأول زيارة رسمية إليها.

وأوضح أن الجانبين بحثا قضايا زيادة التجارة الثنائية ومكافحة الإرهاب وكفاءة استخدام المياه العابرة للحدود بين البلدين.

كما ذكرت "الخارجية التركية"، في بيان آخر الأربعاء، أن لقاء فيدان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تناول القضايا الراهنة المتعلقة بتطوير التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين البلدين.

وأمس الثلاثاء، عقد وزير الخارجية التركي مع نظيره العراقي فؤاد حسين مؤتمر اً صحفيا عقب لقائهما في بغداد، في مستهل زيارته الرسمية التي ستستمر حتى يوم غد الخميس.

ومن المنتظر أن يلتقي فيدان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وممثلي التركمان في العراق.

كما سيتوجه وزير الخارجية التركي إلى مدينة أربيل للقاء مسؤولي حكومة إقليم كردستان شمال العراق.