للمرة الرابعة.. وزارة الخارجية التركية تستدعي القائم بأعمال سفارة الدنمارك

استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم، القائم بأعمال السفارة الدنماركية لدى أنقرة مجددا، على خلفية استمرار منح السلطات الإذن بحرق المصاحف.

وتم استدعاء القائم بأعمال سفارة الدنمارك للمرة الرابعة، على خلفية استمرار ممارسات حرق نسخ من القرآن الكريم أمام سفارات تركيا وبعض البلدان المسلمة لدى كوبنهاغن.

يذكر أنه تم استدعاء القائم بأعمال السفارة الدنماركية إلى وزارة الخارجية التركية في 18 و21 و22 أغسطس/ آب الجاري بشأن القضية نفسها.

وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميا وشعبيا، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسي الدولتين في أكثر من بلد عربي.

وفي 26 يوليو/ تموز الماضي، تبنت الأمم المتحدة قرارا بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.