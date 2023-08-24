أردوغان: حزب العدالة والتنمية أشرق مثل الشمس على تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حزب العدالة والتنمية أشرق مثل الشمس على تركيا، حيث كان اليأس وعدم اليقين والمحظورات تنهار عليها مثل الكابوس، مؤكداً أن الحزب أصبح اسماً للأمل في تركيا.

جاء ذلك في كلمة له خلال فعالية نظمت بالعاصمة أنقرة، الخميس، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية والعشرين لتأسيس حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم.

وهنأ أردوغان بالذكرى السنوية الـ22 لتأسيس العدالة والتنمية الحزب، الذي أعلن عنه في 14 أغسطس/ آب 2001، لافتاً إلى أن الحزب ولد من رحم الأمة، واصبح أملاً للشعب.

وأضاف أردوغان: "بعد مرور عام ونصف على تأسيس الحزب، جلب شعبنا العدالة والتنمية إلى السلطة، وكلفه بمهمة حكم البلاد، وإسناد مستقبله لأعضاء الحزب".

وأضاف: "لقد قمنا بنقش كل شبر من ولايات تركيا الـ 81 وكل أقضيتنا البالغ عددها 922 قضاء، وكل شبر من أرض البلاد الـ 780 ألف كيلومتر مربع بالإنجازات والخدمات".

وتابع: "تمكنا من تقديم أضعاف الخدمات المقدمة قبلنا، في مجالات التعليم، والصحة، والعدالة، والأمن، والنقل، والصناعة، والاقتصاد، والزراعة. باختصار، في جميع مجالات الحياة".

وأردف: "أشكر شعبنا العزيز على دعمه لنا في كافة الانتخابات الـ 17 التي خضناها خلال السنوات الـ22 الماضية، كما أود أن أعرب عن امتناننا لجميع إخواننا في العالم الذين سعدوا مثلنا بنجاح حزبنا".