أنقرة تستضيف مباحثات برلمانية تركية أمريكية

بحث نواب في البرلمان التركي مع وفد من نظرائهم في مجلس النواب الأمريكي، الخميس، العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية، في العاصمة أنقرة.

وذكر مراسل الأناضول أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان التركي فؤاد أوقطاي، أقام مأدبة غداء على شرف الضيوف الأمريكيين في أنقرة.

وشارك في المأدبة النائبة عن حزب الشعب الجمهوري ثريا أونش دريجي، والنائب عن حزب الحركة القومية كامل أيدن، والنائب عن حزب "جيد" بلال بيليجي.

وعن الجانب الأمريكي، شارك على مأدبة الغداء كل من جو ويلسون ودين فيليبس وفكتوريا سبارتز، ودبلوماسيون في سفارة واشنطن لدى أنقرة.

وعلمت الأناضول أن الجانبين التركي والأمريكي بحثا خلال المأدبة العلاقات الثنائية، وأهمية المباحثات بين برلماني البلدين.

وبحثا أيضا مكافحة تنظيمي "بي كي كي/ واي بي جي" و"غولن"، والعلاقات التجارية، وملفات الأمن والصناعات الدفاعية وحلف الناتو، وقضايا إقليمية.