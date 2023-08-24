فيدان: حسمنا قضية بي كي كي في تركيا وسنطهر العراق من إرهابه

شدد وزير الخارجية هاكان فيدان على عزم أنقرة تطهير الأراضي العراقية من تنظيم "بي كي كي" الإرهابي بكافة مسمياته.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، الخميس، مع رئيس وزراء إدارة إقليم شمال العراق، مسرور برزاني، بعد اجتماع عقداه في أربيل.

ولفت فيدان أن الاجتماع أتاح لهما الفرصة لتقييم العلاقات الثنائية.

وحول مكافحة الإرهاب قال فيدان: "لا يزال أمامنا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به للتخلص من آفة الإرهاب".

وأشار أن تركيا تمكنت من حسم قضية بي كي كي إلى حد كبير على أراضيها، "في الوقت الحالي، يتخفى تنظيم بي كي كي الإرهابي في الأراضي العراقية، وبإذن الله سنطهر معا العراق أيضا من هذا الفيروس".

وشدد أن إدارتي بغداد وأربيل عازمتان على تطهير الأراضي العراقية من إرهاب تنظيم "بي كي كي"، مؤكدا استعداد بلاده تقديم كل الدعم المكن للإدارتين.

وأشار فيدان إلى أن علاقات تركيا مع بغداد وأربيل تتقدم بشكل ديناميكي وعلى كل المستويات وتبقى أهميتها على جدول أعمال البلاد دائما.

ولفت إلى وجود مواضيع مكثفة للغاية على جدول الأعمال خلال زيارته إلى العراق، مثل القضايا الاقتصادية ومشروع طريق التنمية ومكافحة الإرهاب ومسألة المياه، وإعادة إعمار العراق ومشاريع البنية التحتية والفوقية.

وذكر فيدان أنه التقى العديد من الأطراف وخاصة وزير الخارجية ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، فضلا عن قادة وزعماء الأحزاب السياسية التي شكلت الحكومة العراقية.

وأضاف أنه بحث مع السياسيين العراقيين العلاقات التركية العراقية وقضايا العراق وقضايا إقليمية.

كما التقى فيدان رئيس وزراء إقليم شمال العراق، نيجيرفان برزاني في إقليم شمال العراق، ورئيس الوزراء مسرور برزاني.

وأوضح أنه استعرض العديد من القضايا خلال اللقاء مثل الطاقة والاقتصاد والطاقة وخاصة مكافحة الإرهاب.

ولفت أن مدينة أربيل ظلت دائما مدينة الاستقرار والأمن خلال سنوات العراق المضطربة، مؤكدا أن تركيا مستعدة لتقديم كافة أنواع المساعدة والدعم لإدارة أربيل من أجل استمرار ذلك.