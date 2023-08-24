وزير الخارجية التركي يصل إقليم شمال العراق في إطار زيارته الرسمية للعراق

واصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، لقاءاته في العراق حيث اجتمع مع رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

جاء ذلك في إطار زيارته الرسمية للعراق التي بدأها أمس الثلاثاء وتستغرق 3 أيام، والتقى خلالها عددا من المسؤولين.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحكيم، أن زيارة الوزير فيدان إلى بغداد ستساهم في تعميق العلاقات بين العراق وتركيا.

وأكد البيان أن العلاقات بين البلدين لا ينبغي أن تقتصر على حسن الجوار والصداقة فحسب، بل يجب أن تتحول إلى شراكة سياسية واقتصادية.

وأشار إلى الروابط التاريخية العميقة بين العراق وتركيا، مبيناً أن تركمان العراق يشكلون جسراً مهماً بين البلدين.

ولفت إلى أن العراق يحتاج إلى خبرة تركيا في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار من أجل إعادة تنمية البلاد.

وشدد البيان على وجوب زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي يبلغ حاليا نحو 20 مليار دولار، لافتا إلى أن مشروع طريق التنمية سيسرع العلاقات بين البلدين.

وذكر أن تركيا هي الدولة الأكثر تفضيلا من قبل العراقيين لرحلاتهم الدولية، مبيناً أنهم ينتظرون من أنقرة تسهيل إجراءات تأشيرات الدخول.

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الخارجية التركية في تدوينة على منصة "إكس"، أن الوزير فيدان التقى فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق.

كما التقى فيدان وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي بالعاصمة بغداد.

ومن المنتظر أن يتوجه وزير الخارجية التركي إلى أربيل ويلتقي بمسؤولي حكومة إقليم شمال العراق.