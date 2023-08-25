وزير التعليم يكشف عن لوائح جديدة للمدارس الثانوية التركية





وفي حديثه في مؤتمر صحفي في العاصمة أنقرة يوم 16 أغسطس/آب، أوضح تكين أنه بعد الاجتماعات المنتظمة مع المعلمين منذ توليه منصبه في يونيو/حزيران، تم إجراء بعض التغييرات الحاسمة خاصة على مستوى المدارس الثانوية، بناءً على التعليقات الواردة من تلك اللقاءات.

وفي معرض تناوله لتزايد تفضيل التعلم عن بعد بين طلاب المدارس الثانوية بسبب الوباء وزلزال 6 فبراير/شباط، أشار تكين إلى أن وزارته ستشدد متطلبات الانتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم عن بعد.

وأشارت الدراسات الحديثة إلى أن 9% من طلاب المدارس الثانوية التركية يختارون الآن التعلم عن بعد، ليتسنى لهم التحضير بشكل أفضل لامتحانات قبول الجامعة.

وحول المرونة التي تم تقديمها أثناء الوباء فيما يتعلق بعدد الإجازات التي يمكن للطالب الاستفادة منها خلال الفصل الدراسي، قال تيكين: "لن يكون هناك أي تساهل هذا العام".

مشيراً إلى أنه سيتم إعادة العمل بممارسة إعادة أخذ الدرجات التي كانت متوقفة لفترة طويلة، إذا فشل الطالب في استيفاء معيار الغياب أو فشل في تحقيق الأداء الأكاديمي المتوقع.

وأعلن تكين عن الاستئناف السلس للتعليم في جميع الولايات الـ 11 التي ضربها الزلزال هذا العام، مسلطاً الضوء على أنه تم إصلاح ما يقرب من 45.000 فصل دراسي حتى الآن.

وأشار إلى أنهم نظموا برامج اختيارية في أشهر الصيف لتعويض الخسائر الأكاديمية للطلاب في المنطقة المنكوبة بالزلزال، وأنهم شهدوا مشاركة مكثفة في هذه البرامج.

ومع تذكيره بأن هذه البرامج الاختيارية ستكتمل اعتباراً من الأول من سبتمبر/أيلول، أعلن تكين أنه اعتباراً من 11 سبتمبر/أيلول، سيبدأ برنامج التعليم التعويضي الإلزامي لمدة 4 أسابيع للطلاب في جميع الولايات التي ضربها الزلزال في المنطقة.