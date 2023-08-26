سلجوق بيرقدار: مهرجان تكنوفيست التكنولوجي أشعل شرارة لا سيما لدى الشباب

قال سلجوق بيرقدار، رئيس مجلس إدارة تكنوفيست وشركة بايكار، إن مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء أصبح واحداً من "أكبر حدث تكنولوجي في العالم".

جاء ذلك في مقابلة لبيرقدار مع الأناضول، تحدث فيها عن الطفرة التي حققتها تركيا في مجال الصناعات الدفاعية وتكنولوجيا الطيران والفضاء.

وقال إن مهرجان تكنوفيست "استضاف 500 ألف زائر في عامه الأول، وحطم الأرقام القياسية في عام 2023"، مؤكدا على أنه "أكبر حدث تكنولوجي في العالم حتى الآن".

وأضاف أن المهرجان استقبل طلبات من أكثر من مليون طالب، للمشاركة في مسابقات التكنولوجيا التي ينظمها المهرجان".

وتابع: "لقد أصبح تكنوفيست شغفا بالنسبة لنا".

*إرادة وإصرار

وفي سياق الحديث عن رحلة النجاح، قال بيرقدار: "خلال تأسيس تكنوفيست، كنت أتساءل هل يمكن أن يكون هناك مهرجان للتكنولوجيا؟ وهل بإمكاننا النجاح؟ أم أن أوروبا والغرب فقط هم من يستطيعان فعل ذلك".

وأوضح أن فكرة تأسيس المهرجان جاءت لدحض الاعتقاد بأن الغرب هو الوحيد القادر على النجاح في مثل هذه الفعاليات.

وأردف: "لقد نشأنا على فكرة مفادها أن الغرب وأوروبا وحدهما القادران على القيام بذلك. وعندما أسسنا المهرجان لأول مرة، تساءلت أيضا عما إذا كان شعبنا سيتقبله أم لا؟"

ووصف بيرقدار النجاح الذي حققه المهرجان بالانفجار البركاني، عاقدا مقارنة بين ما حدث في أول عام للمهرجان، وما وصل إليه اليوم.

وأعلن أن العام الحالي سيشهد تنظيم 3 مهرجانات تكنوفيست كبيرة بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس للجمهورية التركية.

ونظم المهرجان الأول في إسطنبول بين 27 أبريل/ نيسان و1 مايو/ أيار الماضي، على أن يكون الثاني في العاصمة أنقرة في 30 أغسطس/آب الجاري (يوم النصر)، والثالث في مدينة إزمير.

وفي السياق، لفت بيرقدار إلى أن المهرجان "أشعل شرارة" لا سيما لدى الشباب والجيل الجديد.

واستدرك: "لقد أشعلنا هذه الشرارة بفضل دعاء شعبنا وإيمانه وحسن نيته، ووصلنا إلى ما نحن عليه بفضل جهود طلابنا".

وأشار إلى أن تركيا حققت "طفرة مهمة في مجال الصناعات الدفاعية"، وبقدرات شبابها ستحقق إنجازات مماثلة في كافة المجالات المدنية الأخرة.

* مشوار طويل

أكد رئيس مجلس إدارة "تكنوفيست" على أن مشوار النجاح "لا يزال طويلا" رغم الطفرات المهمة التي حققتها تركيا والإنتاجات الدفاعية التي بات العالم يتحاكى به.

وقال: "إنتاجاتنا وطنيا تذكر في جميع أنحاء العالم، وكذلك طائراتنا المسيرة بدون طيار، وذخائرنا الذكية، لذا علينا الاستمرار في تطوير وإنتاج أعمال مماثلة في جميع المجالات المدنية الأخرى".

ولفت إلى أن مسيرة بيرقدار "تي بي 3" ستكون أول مركبة جوية مسلحة بدون طيار في العالم، يتم نشرها على السفن ذات المدارج القصيرة.

واعتبر أن الريادة التركية من خلال مسيرة "تي بي 3" دفعت دول، بينها الولايات المتحدة وإسرائيل إلى التفكير في مشاريع مماثلة.

وتابع: "صدرت تصريحات عن هذه الدول تقول إنها ستكون الأولى في هذه المجالات"، في إشارة إلى المسيرات المماثلة لـ"تي بي 3".

وتابع :"السباق لا يزال مستمرا بالطبع، يجب عليه الإقلاع والهبوط على متن السفينة تي جي الأناضول ولهذا السبب نقوم بتجهيز بيرقدار تي بي 3 للرحلة الأولى والمراحل التالية بأقصى جهد".

وأكد أن الشركة "ستستمر في تطوير المقاتلة بيرقدار قزل ألما التي ستكون جاهزة للإنتاج في عام 2024".

ومسيرة "بيرقدار قزل ألما"، هي أول مقاتلة تركية مسيرة تم تطويرها محليا، ونجحت خلال العام الجاري في تنفيذ أول رحلة لها استعدادا لتنفيذ المهام العملياتية.

كما أعلن بيرقدار عن أنشطة التطوير المتعلقة بصواريخ "كروز" المدرجة على جدول أعمال شركة بايكار.

واختتم بيرقدار حديثه بشكر وكالة الأناضول "لكونها أحد المساهمين في مهرجان تكنوفيست للتكنولوجيا".

ويعتبر "تكنوفيست" وسيلة مهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب المشاركين لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية، مثل الصواريخ والروبوتات، بدعم من مؤسسات حكومية.