علييف: علاقات التعاون بين الجيشين الأذربيجاني والتركي ممتازة

أشاد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الأحد، بمستوى علاقات التعاون بين جيش بلاده ونظيره التركي، واصفا إياها بـ "الممتازة".

جاء ذلك خلال استقبال علييف وزير الدفاع التركي يشار غولر في قصر زاغلبا الرئاسي بالعاصمة باكو.

وتمنى الرئيس الأذربيجاني التوفيق للوزير التركي بمهامه الجديدة في حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وذكر أن غولر قدم مساهمة كبيرة في شراكة القوات المسلحة للبلدين في منصبه السابق (حينما كان رئيسا للأركان).

وأضاف علييف: "إن التعاون بين القوات المسلحة الأذربيجانية والتركية على مستوى ممتاز".

فيما نقل الوزير غولر تحيات الرئيس أردوغان لنظيره الأذربيجاني.

وقال غولر إن تضحيات وبطولات الجنود الأذربيجانيين في تحرير الأراضي المحتلة الأذربيجانية في إقليم قره باغ لن تُنسى أبدا.

وأشار غولر إلى أن أذربيجان أصبحت عضوا مهما ومؤثرا على الساحة الدولية بفضل بصيرة وتصميم الرئيس إلهام علييف الذي اتبع بنجاح سياسة القائد الوطني حيدر علييف.

وأعرب الجانبان الأذربيجاني والتركي في اللقاء عن الثقة التامة باستمرار العلاقات الأخوية بين البلدين والارتقاء بها أكثر فأكثر في جميع المجالات بما فيها المجال العسكري، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بمستقبل التعاون.

والأحد، وصل وزير الدفاع التركي يشار غولر إلى العاصمة باكو في إطار زيارة رسمية يجريها إلى أذربيجان.

وتباحث علييف مع غولر التعاون القائم بين جيشي البلدين إلى جانب التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وحضر اللقاء وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال زاكر حسنوف.