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استشهاد جندي تركي شمال العراق بسبب حادث سقوط

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 28.08.2023 10:13
جنازة شهيد من الجيش التركي DHA جنازة شهيد من الجيش التركي (DHA)

استشهد الجندي بنيامين بارليك في منطقة عمليات "المخلب - القفل" الجارية في شمال العراق، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

وأوضحت الوزارة في بيان، الاثنين، أن بارليك استشهد بسبب انزلاقه وسقوطه أرضاً أمس الأحد.

وترحمت الوزارة على روح الشهيد وتمنت الصبر والسلوان لذويه وعامة أفراد القوات المسلحة التركية.

وفي أبريل/ نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

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