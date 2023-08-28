استشهاد جندي تركي شمال العراق بسبب حادث سقوط

استشهد الجندي بنيامين بارليك في منطقة عمليات "المخلب - القفل" الجارية في شمال العراق، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

وأوضحت الوزارة في بيان، الاثنين، أن بارليك استشهد بسبب انزلاقه وسقوطه أرضاً أمس الأحد.

وترحمت الوزارة على روح الشهيد وتمنت الصبر والسلوان لذويه وعامة أفراد القوات المسلحة التركية.

وفي أبريل/ نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.