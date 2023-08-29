أنقرة: أردوغان يتوجه "قريباً" الى موسكو لمناقشة اتفاقية تصدير الحبوب

يتوجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأسبوع القادم الى روسيا للقاء نظيره فلاديمير بوتين لمناقشة عودة موسكو إلى اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، حسب ما أكد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشليك، الاثنين.

وقال تشليك: "الرئيس أردوغان يقود دبلوماسية مكثفة لتجنب حدوث أزمة غذائية عالمية. سيزور إردوغان سوتشي قريبا. ونعتقد أن تطورات جديدة يمكن أن تحصل بعد هذه الزيارة".

من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الطرفين يقومان بالإعداد للقاء "بشكل مكثّف"، دون أن يذكر موعدا أو مكانا محتملا لعقده.

وتوسطت تركيا والأمم المتحدة بين روسيا وأوكرانيا لإبرام اتفاق في صيف العام 2022، أتاح تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممرات آمنة في البحر الأسود، سعيا لتفادي ارتفاعات إضافية في أسعار المواد الغذائية عالميا وتفادي نقص التموين في إفريقيا ومناطق أخرى من العالم جراء النزاع.

إلا أن موسكو انسحبت من الاتفاق المذكور نهاية تموز/يوليو. ومذاك، تتوعد روسيا بمهاجمة أي سفينة تبحر من أوكرانيا في البحر الاسود.

وتسعى تركيا لإحياء الاتفاق أملا باستخدامه رافعة لاستئناف مفاوضات السلام بين روسيا واوكرانيا.

وتعوّل أوكرانيا حاليا بشكل أساسي على الممرات البرية لتصدير الحبوب، ما يحد بشكل كبير من الكميات الممكن إرسالها. كما انطلقت سفينتان من منطقة أوديسا بجنوب البلاد وأبحرتا على مقربة من سواحل رومانيا وبلغاريا المنضويتين في حلف شمال الأطلسي، قبل الوصول الى مدينة اسطنبول التركية.

لكن أنقرة حذّرت من خطورة هذه المحاولات في ظل التهديدات الروسية.

وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة خلال زيارته كييف أنه لا يرى "أي بديل" من إحياء اتفاق الحبوب.

وأضاف "نعلم أنه يتم النظر في طرق بديلة (لنقل شحنات الحبوب)، لكننا لا نرى بديلا من المبادرة الأولى لأن (هذه الطرق) تنطوي على مخاطر".

ومن المقرر أن يتوجه فيدان كذلك الى موسكو في الأيام المقبلة لمناقشة مطالب الكرملين في هذا الإطار والإعداد للقاء بين إردوغان وبوتين.