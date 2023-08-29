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مستشار الرئيس التركي يبحث مع وفد أمريكي العلاقات وقضايا إقليمية

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 29.08.2023 19:27
كبير مستشاري الرئيس التركي عاكف تشاغطاي قيليتش يعقد مباحثات مع وفد أمريكي في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، 29-8-2023 صورة: الأناضول كبير مستشاري الرئيس التركي عاكف تشاغطاي قيليتش يعقد مباحثات مع وفد أمريكي في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، 29-8-2023 (صورة: الأناضول)

بحث كبير مستشاري الرئيس التركي عاكف تشاغطاي قيليتش مع وفد أمريكي، الثلاثاء، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

وقال قيليتش إنه عقد مباحثات في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، مع الوفد الأمريكي برئاسة المنسق الرئاسي الخاص للشراكة من أجل البنى التحتية والاستثمار العالمي آموس هوكستين.

وأضاف كبير مستشاري أردوغان عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر)، أن الوفد يضم أيضا سفير واشنطن بأنقرة جيفري فليك، ومسؤولين آخرين.

وأوضح أن المباحثات تركزت حول العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، إلى جانب مواضيع الطاقة والبنى التحتية.

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