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أردوغان: تركيا اليوم أقوى بكثير مما كانت عليه قبل قرن

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 30.08.2023 21:57
آخر تحديث في 30.08.2023 21:58
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي كلمة خلال الحفل الخاص بمناسبة عيد النصر الذي أقيم في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، 30-8-2023 صورة: الأناضول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي كلمة خلال الحفل الخاص بمناسبة "عيد النصر" الذي أقيم في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، 30-8-2023 (صورة: الأناضول)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن تركيا اليوم "أقوى بكثير مما كانت عليها قبل قرن سواء سياسياً أو اقتصادياً أو عسكرياً"، مؤكداً أنها "ستستمر في الصعود".

جاء ذلك في كلمة له خلال الحفل الخاص الذي أقيم في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بمناسبة "عيد النصر" الموافق 30 أغسطس/ آب من كل عام.

وتحيي تركيا اليوم الذكرى السنوية الـ101 للانتصار على قوات الحلفاء والقوات اليونانية في 30 أغسطس 1922، الذي يعد عيداً وطنياً في البلاد وجمهورية قبرص التركية.

وقال أردوغان: "الجمهورية التركية اليوم أقوى بكثير مما كانت عليه قبل ربع قرن، ونصف قرن، وقرن سواء سياسياً أو اقتصادياً أو عسكرياً".

وأكد أن تركيا التي هي عنوان لحل الأزمات في منطقتها والتي قضت على التهديدات لأمنها ورفاهيتها، وتقاسمت قوتها مع أصدقائها، "ستستمر في الصعود".

وأضاف الرئيس التركي: "سنتقدم خطوة بخطوة نحو أهدافنا مع أمتنا التي تدرك ما يدور في العالم وتعرف الإمكانات الحقيقية لتركيا".

يتبع..

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