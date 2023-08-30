أردوغان: تركيا اليوم أقوى بكثير مما كانت عليه قبل قرن

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن تركيا اليوم "أقوى بكثير مما كانت عليها قبل قرن سواء سياسياً أو اقتصادياً أو عسكرياً"، مؤكداً أنها "ستستمر في الصعود".

جاء ذلك في كلمة له خلال الحفل الخاص الذي أقيم في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بمناسبة "عيد النصر" الموافق 30 أغسطس/ آب من كل عام.

وتحيي تركيا اليوم الذكرى السنوية الـ101 للانتصار على قوات الحلفاء والقوات اليونانية في 30 أغسطس 1922، الذي يعد عيداً وطنياً في البلاد وجمهورية قبرص التركية.

وقال أردوغان: "الجمهورية التركية اليوم أقوى بكثير مما كانت عليه قبل ربع قرن، ونصف قرن، وقرن سواء سياسياً أو اقتصادياً أو عسكرياً".

وأكد أن تركيا التي هي عنوان لحل الأزمات في منطقتها والتي قضت على التهديدات لأمنها ورفاهيتها، وتقاسمت قوتها مع أصدقائها، "ستستمر في الصعود".

وأضاف الرئيس التركي: "سنتقدم خطوة بخطوة نحو أهدافنا مع أمتنا التي تدرك ما يدور في العالم وتعرف الإمكانات الحقيقية لتركيا".

يتبع..